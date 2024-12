Lançamento do livro “Jaguariaíva 200 Anos: História e Memória” celebra a história e memória da cidade

Na noite do último sábado (14), o plenário da Câmara Municipal de Jaguariaíva se tornou palco de uma emocionante celebração de memória e cultura com o lançamento do livro "Jaguariaíva 200 Anos: História e Memória". A obra, organizada pelo historiador Rafael Gustavo Pomim Lopes, é uma coletânea que reúne contribuições de 30 autores e destaca momentos marcantes da história do município.

Durante o evento, Rafael Pomim prestou uma emocionante homenagem ao Professor José Axt, reconhecendo sua inestimável contribuição para a preservação da história local. A homenagem marcou um dos pontos altos da noite, que foi descrita como um verdadeiro tributo à riqueza histórica de Jaguariaíva.

Dos 30 autores que participaram da construção da obra, treze estiveram presentes: Amélia Podolan Flügel, Bruna Alves Lopes, Caroline Loise Dähne, Cleófas Abraham David Kalil Fadel, Jessica Leme Santos, Juliane Roberta Santos Moreira, Luísa Cristina dos Santos Fontes, Michelle de Paula Pupo, Milena Santos Mayer, Osvaldo Carneiro de Matos Neto, Plicila de Brito, Rafaela de Miranda e Ronualdo da Silva Gualiume. Cada um deles recebeu destaque especial por suas contribuições, que deram vida às páginas do livro.

Representando a Academia de Letras dos Campos Gerais, da qual Rafael é vice-presidente, estiveram presentes os acadêmicos Carlos Mendes Fontes Neto e Douglas Passoni de Oliveira. Em uma fala emocionada, Carlos representou a Academia e destacou a importância da obra para a memória cultural do município.

O discurso de lançamento de Rafael Pomim foi um dos momentos mais marcantes da noite. Ele emocionou os presentes ao afirmar:

"Ao lançar 'Jaguariaíva 200 Anos: História e Memória', sinto-me prestes a celebrar um rito: o de entregar o passado às mãos do amanhã. Este livro é um portal entre o ontem e o porvir, um elo entre gerações que jamais se encontrarão no tempo, mas que dialogarão pelas páginas."

A obra, publicada pela Editora Texto e Contexto, está disponível gratuitamente em formato e-book, podendo ser acessada através DESTE LINK. A disponibilidade gratuita reflete o compromisso de Rafael e dos autores em democratizar o acesso à história de Jaguariaíva.

O lançamento do livro foi mais do que um evento literário; foi uma noite de celebração à memória coletiva, um testemunho do orgulho e da identidade de Jaguariaíva, e um marco que eterniza os 200 anos de história do município.