Prefeitura de Jaguariaíva divulga horários de atendimento durante recesso de fim de ano

Nesta segunda-feira (16), a prefeitura de Jaguariaíva emitiu um comunicado nas redes sociais informando sobre o início do recesso administrativo do município, além de divulgar como serão os horários de atendimento da saúde e como serão realizados no mês de dezembro.

Com o final do ano chegando, a prefeitura do município entrará em recesso, assim como como todos os órgãos públicos de Jaguariaíva. Porém, o serviço de atendimento da saúde terá algumas exceções, atendendo apenas emergências em local único.

De acordo com a publicação emitida pela prefeitura de Jaguariaíva, o recesso administrativo começa nesta segunda-feira (16) e se estende até o dia 31 de dezembro, conforme previsto no Decreto nº 1295/2024, preservando o funcionamento dos serviços essenciais.

Apesar de que os órgãos públicos do município entrem em recesso nesta segunda-feira e voltem às atividades apenas em janeiro de 2025, o Atendimento de Saúde municipal continuará atendendo a população, com algumas mudanças durante o período.

Segundo a prefeitura, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Domingos Cunha, funcionará normalmente até o dia 20 de dezembro, atendendo os pacientes entre as 07h00 e 19h00. A partir do dia 20 de dezembro, a UBS também entrará em recesso, retomando os atendimentos no dia dois de janeiro de 2025.

Além da UBS, o Pronto Socorro do Hospital Municipal Carolina Lupion (HMCL) atenderá apenas emergências durante o final deste ano. Os atendimentos do Pronto Socorro estarão disponíveis 24 horas para a população.

Vale ressaltar que todos os órgãos públicos de Jaguariaíva, assim como o setor administrativo e o setor de saúde do município, entrarão em recesso neste mesmo período, voltando a atender a população a partir do dia dois de dezembro de 2025.