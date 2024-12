Carro bate em poste e dois ficam feridos em Jaboti

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no fim da tarde do último sábado (14) em Jaboti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 na PR-960, rodovia que dá acesso ao município. Conforme os relatos colhidos no local, o condutor de um Ford Fiesta seguia pela via no sentido Jaboti ao entroncamento com a PR-272 quando acabou perdendo o controle da direção e atingiu um poste.

Duas pessoas que estavam no veículo, sendo o condutor, um homem de 30 anos, e o passageiro, um jovem de 26 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Ibaiti e Jaboti para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.