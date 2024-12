Itaú abre vagas exclusivas para pessoas com deficiência em agências da região

O Itaú Unibanco está com vagas exclusivas para pessoas portadoras de deficiência na sua rede de agências da região. As oportunidades, disponíveis em quatro cidades da região, são para o cargo de Agente de Negócios, com requisitos que incluem a experiência prévia em atendimento ao cliente.

As oportunidades estão disponíveis para as agências de Jaguariaíva, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz, e seus requisitos incluem formação completa ou em andamento no Ensino Superior, em cursos de Exatas ou Humanas, certificação CPA10 ou CPA20 da ANBIMA ativa, além de experiência prévia em atendimento ao cliente e áreas comerciais.

Nesta posição, o profissional será responsável pelo atendimento aos clientes, orientando sobre produtos bancários e gerando novos negócios que, de fato, sejam alinhados ao momento e às necessidades de cada cliente.

Continua após a publicidade

O Itaú ainda declara que oferece um pacote completo de benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, Wellhub e Totalpass.

Para obter os detalhes sobre os requisitos necessários e se inscrever no processo seletivo, basta acessar ESTE LINK.