Aniversário de cidade da região termina com um morto e dois feridos

Uma festa planejada para celebrar o aniversário do município de Nova Fátima terminou em tragédia na madrugada do domingo (15) após uma confusão generalizada terminar com três pessoas esfaqueadas. Uma delas veio a óbito.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 00h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma confusão generalizada na Avenida 14 de Dezembro com vítimas esfaqueadas. Diante do chamado, a equipe esteve no local informado para averiguar a situação. Em contato com os seguranças do evento, os policiais foram informados que houve uma briga generalizada e, quando conseguiram separar os envolvidos, três pessoas estavam caídas ao chão com ferimentos causados por faca.

Diante da situação, foram acionadas as equipes de resgate para prestar socorro às vítimas que foram encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico. Duas das vítimas, entre elas um adolescente, levaram facadas no tórax e pernas. Já um dos indivíduos teve ferimentos graves do tipo evisceração sendo transferido para um hospital mais avançado.

Indagados sobre a situação, duas das vítimas relataram aos policiais quem seria o autor das facadas. Momentos depois, enquanto equipes da Rotam realizavam diligências em busca do autor do crime, um homem acenou para os policiais e se apresentou como responsável pelos golpes de faca que lesionaram as vítimas. Segundo ele, estava na festa quando começou a ser agredido pelas três vítimas e utilizou a faca que portava para se defender.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e a faca utilizada no crime apreendida sendo ambos entregues na delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Uma das vítimas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso segue sendo investigado.