Menina de 14 anos morre em acidente na PR-092

Na madrugada deste sábado (14), um trágico acidente de trânsito, registrado no km 345+200 da PR-092, em Santo Antônio da Platina, tirou a vida de uma adolescente de 14 anos de idade e deixou um homem com ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um Fiat Uno, com placas de Santo Antônio da Platina, e um caminhão FORD/CARGO, com placas de Quatiguá.

Segundo as informações da PRE, o Fiat Uno, conduzido por um homem de 35 anos de idade, seguia de Santo Antônio da Platina para Barra do Jacaré quando, ao atingir o km 345+200 da rodovia, colidiu frontalmente com o caminhão, que trafegava no sentido contrário.

Além do condutor, no Fiat Uno havia uma passageira de 14 anos de idade que, devido ao impacto da colisão, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente.

Já o condutor do veículo, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital de Santo Antônio da Platina, enquanto o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Civil, da Criminalística, do Instituto Médico-Legal (IML), do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local. A pista ficou parcialmente interditada até a retirada das vítimas das ferragens e a liberação dos veículos.