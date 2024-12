Após trégua, chuva deve atingir o Norte Pioneiro neste fim de semana

A semana no Norte Pioneiro passou por diversas alterações no clima e na temperatura até a chegada deste fim de semana. No começo desta semana, chuvas intensas foram registradas em diversas cidades da região. Já a partir da última terça-feira (10), a temperatura teve uma mudança drástica, saindo de um clima chuvoso e úmido, para dias de calor e mais secos. Porém, neste fim de semana, mais uma mudança meteorológica está prevista. As chuvas devem voltar a tomar conta da região já no próximo sábado (14).

De acordo com informações e previsões da empresa de meteorologia, ClimaTempo, o próximo fim de semana apresenta chuvas acima dos 15mm por hora em diversas cidades da região, que devem registrar manhãs nubladas, temporais à tarde e um tempo fechado, mas sem chuva, durante a noite.

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão é de que a temperatura fique abaixo dos 26°C neste fim de semana, com previsão de 15.4mm de chuva por hora durante o sábado. Para o domingo (15), a previsão aponta que vai chover menos, porém, atingirá o município durante o período da tarde.

Continua após a publicidade

Em Siqueira Campos, a previsão aponta os mesmos padrões, com temperaturas abaixo dos 26°C durante o fim de semana, além de 10.4mm de chuva por hora no sábado e apenas 2.5mm de chuva no domingo, sendo que devem atingir o município apenas durante o dia.

Já na cidade de Jacarezinho, a previsão aponta algumas diferenças. A cidade deve registrar temperaturas de até 27°C durante o fim de semana, sendo que, para o sábado, estão previstos 9.0mm de chuva por hora e no domingo, 3.7mm.

Em Santo Antônio da Platina deve chover ainda menos, segundo as previsões. O município, que deve registrar temperaturas de até 27°C durante o fim de semana, tem previsão de 8.2mm de chuva durante o sábado e, durante o domingo, apenas 2.5mm de chuva por hora.

Outras cidades da região também devem ser afetadas pela chuva neste fim de semana, mas vale ressaltar que as previsões podem mudar com o passar das horas, podendo registrar chuvas mais intensas ou mais fracas do que o previsto.