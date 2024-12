Jaguariaíva não terá “Natal para Todos” em 2024; gestão prioriza fechamento de contas

Neste ano, a prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, não realizará o tradicional “Natal para Todos”, evento que marcou o calendário festivo do município desde 2009. A decisão foi confirmada pela Secretaria de Comunicação e se baseia na necessidade de equilibrar as finanças públicas, garantindo que a atual gestão encerre o mandato sem deixar dívidas para a próxima administração.

O “Natal para Todos”, que chegou à sua 15ª edição no ano passado, tornou-se um dos principais eventos culturais da cidade, reunindo famílias para celebrações, apresentações artísticas e decoração temática.

Contudo, apesar de ser uma tradição do município, neste ano, a cidade não realizará suas atrações típicas do Natal. Segundo fontes da Secretaria de Comunicação, a prioridade agora é cumprir as metas fiscais e entregar o caixa em ordem.