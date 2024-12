Alistamento militar feminino começa em janeiro; veja como se alistar

Entre os dias primeiro de janeiro e 30 de julho de 2025, mulheres brasileiras que completarem 18 anos poderão realizar, de forma voluntária, o alistamento militar. A iniciativa, pioneira nas Forças Armadas, ofertará, inicialmente, 1.465 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 155 para a Marinha e 300 para a Aeronáutica. As oportunidades serão distribuídas em 28 municípios e em 13 estados, além do Distrito Federal.

Para se alistar no Exército, as candidatas poderão realizar o alistamento de forma on-line ou presencial em uma Junta de Serviço Militar. Para realizar o alistamento, é necessário que as candidatas possuam residência em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação e tenham completado 18 anos até a data prevista do alistamento.

Além disso, há a necessidade da apresentação de documentos pessoais, como certidão de nascimento ou prova de naturalização, comprovante de residência e documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

No estado do Paraná, a inciativa abrangerá apenas a cidade de Curitiba, além de outros 27 municípios brasileiros distribuídos em 12 estados. Após o processo de alistamento, as candidatas serão submetidas ao processo de recrutamento, que será realizado em diversas etapas.

Em primeiro momento, será realizada a seleção geral das candidatas, seguida pela seleção complementar, designação ou distribuição e incorporação. As candidatas passarão por uma seleção que inclui entrevista, inspeção de saúde (exames clínicos e laboratoriais) e testes físicos. Elas poderão escolher a Força que desejam incorporar, no entanto, será levado em consideração a disponibilidade de vagas, aptidão da candidata e a especificidade exigida pela Marinha, Exército e Aeronáutica.

Uma vez incorporadas, as mulheres ocuparão a graduação de soldado, sendo denominado marinheiro-recruta na Marinha, e terão os mesmos direitos e deveres dos homens. A incorporação poderá ocorrer no 1º semestre de 2026 (de 2 a 6 de março) ou no segundo semestre (de 3 a 7 de agosto). Conforme o Decreto nº 12.154, de 27 agosto de 2024, o serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até oito anos. O Ministério da Defesa pretende aumentar, progressivamente, o número de mulheres recrutadas pelo Serviço Militar Inicial Feminino, atingindo o índice de 20% das vagas.

Para realizar o alistamento, as candidatas interessadas podem acessar diretamente o Site de Inscrição, ou se dirigir à uma Junta de Serviço Militar. O alistamento se encerra no dia 30 de julho de 2025.