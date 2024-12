Morte de jovem em acidente na BR-153 comove moradores de Jaboti

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (12) envolvendo um carro da Saúde de Jaboti deixou três adultos feridos, uma criança em estado grave e uma vítima fatal. A situação aconteceu na rodovia BR-153 no trecho que liga os municípios de Ibaiti a Conselheiro Marinck. A morte da jovem de 21 anos causou comoção entre os moradores do município.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a vítima fatal seria Maria Isabela, de 21 anos. Ela era passageira do VW/Gol da secretaria municipal de Saúde de Jaboti que acabou se envolvendo em uma colisão frontal com uma Fiat Strada. Infelizmente, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A morte de Isabela causou forte comoção entre amigos, familiares e moradores do município. Segundo relatos de pessoas próximas a ela, a jovem trabalhava na “Loja da Taty” e era uma pessoa feliz e querida. “Ela casou no começo do ano, estava muito feliz. Infelizmente perdeu a vida em uma tragédia dessas”, comentou um amigo que preferiu não se identificar.

Além de Isabela, o motorista da prefeitura de Ibaiti, Miguel, duas mulheres que estavam como passageiras e uma criança ficaram feridos, sendo o homem e a menina em estado grave.

O corpo da vítima será recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.