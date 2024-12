Prefeito acompanha resgate das vítimas de acidente com carro da Saúde de Jaboti

Após óbito de servidor público confirmado, o prefeito Régis William Siqueira Rodrigues confirmou luto oficial no município

LUTO Há 1 hora Em Jaboti - PR Prefeitura de Jaboti emite nota de pesar sobre acidente com carro da Saúde Após óbito de servidor público confirmado, o prefeito Régis William Siqueira Rodrigues confirmou luto oficial no município

TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 3 horas Em Jaboti - PR Morte de jovem em acidente na BR-153 comove moradores de Jaboti Maria Isabela tinha 20 anos e não resistiu aos ferimentos após o carro que ela estava se envolver em uma colisão com uma caminhonete