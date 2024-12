Carro da Saúde de Jaboti se envolve em grave acidente na BR-153

Um grave acidente de trânsito registrado nesta quinta-feira (12) deixou ao menos duas pessoas feridas na rodovia BR-153 no trecho que liga Ibaiti a Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro.

De acordo com s primeiras informações a colisão envolveu um automóvel VW/Gol da secretaria municipal de Saúde de Jaboti e uma Fiat/Strada. Segundo os primeiros relatos, os dois veículos transitavam em sentidos opostos quando se envolveram em uma colisão frontal. Após a batida, o Gol saiu da pista e atingiu uma árvore.

Com a violência do impacto, o veículo da Saúde ficou completamente destruído. O motorista e uma paciente que estavam no Gol ficaram presos as ferragens. Além disso, informações extraoficiais dão conta de que uma jovem de 21 anos teria entrado em óbito no local e uma criança em estado grave foi socorrida pelo helicóptero do SAMU.

O acidente mobilizou várias esquipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) de Ibaiti e Santo Antônio da Platina, além do Corpo de Bombeiros.

O trânsito na rodovia foi interditado para o trabalho das equipes de resgate. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar atendimento a ocorrência.

Mais informações a qualquer momento.