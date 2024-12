Prefeitura revitaliza ala pediátrica do Hospital Carolina Lupion

A Administração Municipal de Jaguariaíva entregou, nesta terça-feira (10), as obras de revitalização da Recepção do Pronto-Socorro e da Ala Pediátrica do Hospital Municipal Carolina Lupion. A Ala Pediátrica da unidade, agora, leva o nome do prefeito "Dr. Otélio Renato Baroni", como forma de reconhecimento aos esforços iniciais do prefeito para a revitalização e regularização do hospital. A homenagem foi uma iniciativa da própria administração do hospital.

As obras na Ala Pediátrica incluíram a transformação de quartos e corredores com aspecto desgastado, que agora apresentam ambientes mais acolhedores e funcionais. A área recebeu novos mobiliários, brinquedos, pintura renovada e a aquisição de equipamentos modernos, como camas hospitalares, bombas de infusão, cadeiras de rodas, poltronas para acompanhantes e armários. O objetivo é proporcionar mais conforto e humanização no atendimento às crianças internadas e seus familiares.

A revitalização contou com recursos próprios da Administração Municipal e um investimento adicional de R$ 200 mil, provenientes de uma emenda federal destinada pelo deputado Diego Garcia, representado no evento pelo assessor Gilson Alves. A arquiteta Mariana Balloni também colaborou com o projeto da pintura, escolhendo cores harmônicas e preservando os desenhos do artista Osmar Moreira, que já faleceu.

Na Recepção do Pronto-Socorro, as melhorias incluíram a construção de banheiros com acessibilidade, a troca do telhado e a renovação da pintura. A prefeita Alcione Lemos destacou que as reformas entregues nesta semana fazem parte de um processo mais amplo de melhorias estruturais no hospital, iniciado durante a gestão do prefeito Baroni. Ela relembrou as dificuldades enfrentadas no início, como problemas sanitários, estruturais e administrativos.

Além das obras recentes, a Administração Municipal já havia promovido outras melhorias no hospital, como a revitalização da Ala Cirúrgica e Geral, a aquisição de novos equipamentos para a Obstetrícia, incluindo incubadoras e berços aquecidos, e a conquista do alvará sanitário. A unidade também passou por reformas na lavanderia, serviço de costura, cozinha, refeitório e pátio dos fundos. Foram adquiridas 15 novas camas hospitalares com regulagem por controle, além de equipamentos para o Pronto-Socorro, como macas, respiradores e monitores. A Administração também ampliou a equipe do hospital com a contratação de novos servidores por meio de concurso público e profissionais de limpeza via PSS.