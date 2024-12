Homem é preso por penhorar esposa na biqueira para pagar dívida com traficantes

O Paraná é conhecido nas redes sociais como a “Rússia Brasileira” devido a uma série de situações fora do comum que, no Brasil, só parecem acontecer aqui. Uma prova disso aconteceu nesta quarta-feira (11) em Curitiba onde um homem foi preso após penhorar a própria esposa como garantia de suas dívidas com traficantes. No fim, ele acabou preso após ligar para polícia e simular um falso sequestro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o suspeito devia dinheiro a traficantes em uma biqueira na cidade de Almirante Tamandaré, Região Metropolitana da Capital.

Segundo a PM, o homem abordou uma equipe próximo ao Ceasa e relatou que sua esposa havia sido sequestrada. Com isso, foi orientado a procurar o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da Polícia Civil.

Na sequência, as equipes policiais coletaram informações sobre a situação e foram ao encalço dos suspeitos. No local, os agentes realizaram a prisão de dois indivíduos e “resgataram” a mulher. Porém, foi aí que a casa caiu. Em contato com os suspeitos, os policiais foram informados que, na verdade, o homem é usuário de drogas e devia a quantia de R$ 1 mil para os traficantes. Com isso, ele deixou a esposa como garantia de pagamento da dívida, ou seja, penhorou a própria mulher.

Diante da situação, o caso foi comunicado a Justiça que expediu um mandado de prisão contra o marido da mulher que foi preso. Ele foi encaminhado a cadeia pública de Curitiba onde permanece a disposição da Justiça.