Família procura jovem que desapareceu no Norte Pioneiro

Uma família residente do município de Guapirama, no Norte Pioneiro, conta com a ajuda da população da região para encontrar uma jovem que desapareceu na semana passada e até esta quarta-feira (11) não havia sido encontrada.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a jovem se chama Amanda. Segundo os relatos de sua prima, Amanda saiu de casa na última quinta-feira (05) apenas com as roupas que vestia e, desde então, não foi mais vista e nem realizou contato com amigos e familiares.

Ainda conforme as informações de um familiar de Amanda, o boletim de ocorrência do desaparecimento já foi registrado junto a Polícia Civil.

Informações que ajudem a encontrar a jovem podem ser repassadas de forma anônima através do telefone 190 da Polícia Militar.