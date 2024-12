Usuários relatam problemas com o Facebook nesta quarta-feira

Usuários do Facebook estão enfrentando problemas para utilizar a rede social nesta quarta-feira (11).

As falhas no site começaram por volta das 14h00 com problemas no momento de realizar publicações, com a rede social informando que “Estamos com problemas para realizar esta publicação, tente mais tarde” ou "Ocorreu um erro. Estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível".

Já por volta das 15h00, a rede social saiu do ar e ficou oscilando com lentidão. O site Downdetector registrou um aumento de notificações sobre falhas no Facebook nesta quarta-feira.