Governador libera R$ 502 milhões para fortalecer regionalização de saúde

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta terça-feira (10) um pacote de R$ 502 milhões em investimentos para fortalecer a estratégia de regionalização dos serviços de saúde no Paraná. O aporte, que será realizado em diferentes frentes, vai beneficiar os 399 municípios paranaenses, dando mais capilaridade aos atendimentos por todo o Estado.

Os investimentos englobam a compra de equipamentos e veículos, repasses de custeio aos municípios, recursos para qualificação da atenção primária à saúde, assistência farmacêutica, novos prontos atendimentos e a antecipação de pagamentos de produção hospitalar referentes a novembro.

“Este é um investimento gigantesco, um dos maiores da história do Paraná, que tem como principal objetivo auxiliar os municípios do Estado. É uma estratégia que adotamos desde o início desta gestão, de regionalizar cada vez mais o atendimento, aproximando a estrutura de saúde dos cidadãos”, disse o governador.

De acordo com Ratinho Junior, os investimentos na regionalização da saúde dão mais qualidade de vida às pessoas e ajudam na eficiência dos tratamentos. “A capilarização do atendimento, com mais unidades de saúde, hospitais regionais e ambulatórios, evita que os pacientes tenham que se deslocar centenas de quilômetros para fazer uma consulta ou um exame. Estamos encurtando estas distâncias”, afirmou.

PACOTE – Os aportes contemplam diferentes tipos de investimentos. Do total, R$ 150 milhões são destinados aos atendimentos de média complexidade ambulatorial, divididos por todos os 399 municípios do Estado. Os recursos ajudam a ampliar o acesso da população aos serviços especializados de saúde.

“Este é um pacote que contempla todos os municípios do Paraná. Quando falamos em capilaridade do atendimento, estamos falando de 399 cidades diferentes, cada uma com uma realidade. Estes recursos chegam aos municípios em um momento importante, que reforça nossa atenção e nossa parceria com todas as cidades”, afirmou o secretário de Saúde, Beto Preto.

Outros R$ 139 milhões são destinados a obras e compra de equipamentos, veículos, vans e ambulâncias, sendo que R$ 75 milhões são fruto de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e outros R$ 64 milhões são de recursos da Secretaria de Estado de Saúde.

O pacote também inclui R$ 112 milhões antecipados para o pagamento da produção hospitalar referente ao mês de novembro, que geralmente é pago somente no ano seguinte. A transferência dá folego às unidades hospitalares e amplia os serviços à população.

Os investimentos também contemplam R$ 52 milhões em repasses para o Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS), R$ 15 milhões para o fortalecimento da Rede de Atenção Primária em Saúde Mental aos 399 municípios do Estado e R$ 21 milhões para assistência farmacêutica, ampliando o acesso a medicamentos essenciais.

Ainda outros R$ 13 milhões serão usados para a construção de três novos Pronto Atendimentos Médicos (PAM) nos municípios de Bocaiúva do Sul, Diamante do Norte e Uraí.

O presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edmar Santos, destacou a importância dos investimentos e a parceria entre o Governo e os municípios. “São recursos importantes em obras e serviços de saúde fundamentais para o Estado. Uma parte dos recursos também é para custeio da saúde nos municípios, que têm resultados imediatos nos atendimentos à população”, afirmou.

REGIONALIZAÇÃO

O pacote de R$ 502 milhões se soma a uma série de investimentos que estão sendo realizados pelo Governo do Estado na capilarização da estrutura de saúde do Paraná.

Atualmente, 14 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) recebem mais de R$ 244 milhões em investimentos em todas as regiões do Estado. As unidades ampliarão a oferta de exames e consultas de especialidades por todo o Paraná.

O Estado também investiu na ampliação ou construção de diversos hospitais regionais que encurtam a distância entre pacientes que precisavam viajar para receber atendimentos de saúde ou realizar consultas. Entre as cidades contempladas estão Ivaiporã, Telêmaco Borba, Guarapuava, São José dos Pinhais, Ubiratã, Santo Antônio do Sudoeste, Cornélio Procópio, Cafelândia, Toledo, São Mateus do Sul e Cianorte.

PRESENÇAS

Estiveram presentes na liberação dos recursos o vice-governador Darci Piana, os secretários estaduais da Casa Civil, João Carlos Ortega; da Casa Militar, Marcos Antonio Tordoro; do Planejamento, Guto Silva; do Turismo, Márcio Nunes; da Segurança Pública, Hudson Teixeira; da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; da Justiça e Cidadania, Santin Roveda; do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes; o diretor-presidente do Tecpar, Celso Kloss; o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado; o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley; os deputados estaduais Ademar Traiano, Alexandre Curi, Alexandre Amaro, Adão Litro, Alisson Wandscheer, Artagão Júnior, Batatinha, Cantora Mara Lima, Cloara Pinheiro, Cobra Repórter, Delegado Jacovós, Denian Couto, Do Carmo, Douglas Fabrício, Evandro Araújo, Fábio Oliveira, Gugu Bueno, o líder do Governo, Hussein Bakri, Luis Corti, Luiz Claudio Romanelli, Mabel Canto, Marcelo Rangel, Márcia Huçulak, Maria Victoria, Marcio Pacheco, Marli Paulino, Matheus Vermelho, Moacyr Fadel, Nelson Justus, Ney Leprevost, Pedro Paulo Bazana, Ricardo Arruda, Soldado Adriano José, Tercílio Turini e Tito Barrichello; e demais autoridades.