Parques em Jaguariaíva estão interditados após chuva intensa atingir o município

Na manhã desta quarta-feira (11), a prefeitura de Jaguariaíva publicou um alerta em suas redes sociais, informando que, por conta das chuvas intensas que atingiram o município nos últimos dias, dois parques ambientais estão temporariamente interditados para garantir a segurança dos moradores e dos visitantes.

Entre a última segunda-feira (09) e terça-feira (10), diversas cidades da região registraram um volume maçante de chuva, que, em algumas cidades, ultrapassaram os 10mm por hora, deixando prejuízos, danos materiais e complicações, tanto para as prefeituras quanto para os moradores, que registraram alagamentos em casas, ruas e até mesmo em rodovias.

No município de Jaguariaíva, a situação não foi diferente. Nesta quarta-feira, a prefeitura emitiu um comunicado avisando que devido a intensidade destas chuvas, os parques ambientais Doutor Ruy Cunha e o Parque Estadual do Vale do Codó estarão temporariamente interditados.

Continua após a publicidade

Além de estarem interditados, tanto para os visitantes quanto para os moradores locais, a prefeitura, ainda no comunicado, informou que não há data prevista para a reabertura dos parques, reforçando a seriedade do assunto em questão.

Contudo, a prefeitura, em suas redes sociais, afirmou que a medida de interditar ambos os parques por tempo indeterminado, é voltada e pensada apenas na segurança dos visitantes, que vão ao parque para admirar suas belezas naturais.

Além de Jaguariaíva, outras cidades também foram afetadas pelas chuvas. Registros em Wenceslau Braz mostram enchorradas alagando casas de moradores locais. Ao menos cinco casas teriam sido afetadas pela grande quantidade de chuva que atingiu o município durante o período.

Em cidades vizinhas, como Siqueira Campos, também foi notável a presença maçante da chuva, que deixou ruas completamente alagadas e causou deslizamentos na rodovia que passa pelo município.

Santo Antônio da Platina também registrou danos causados pela chuva intensa. Moradores divulgaram vídeos nas redes sociais que mostram a água da enchorrada, com uma força brutal, entrando dentro da casa dos moradores.