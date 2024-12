Acidente mata motorista em Jaboti

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (10) tirou a vida de um motorista na rodovia PCR960 que dá acesso ao município de Jaboti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma caminhonete FIAT Strada que seguia pela rodovia sentido Jaboti quando o condutor do veículo acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e bateu contra uma árvore.

Com a violência do impacto, o veículo ficou bastante danificado e o homem de 31 anos que conduzia a caminhonete teve ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Continua após a publicidade

A PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.