Novo prédio do CRAS é inaugurado em Santo Antônio da Platina

Na última sexta-feira (02), a prefeitura de Santo Antônio da Platina realizou a inauguração da nova instalação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O prédio, localizado no bairro Aparecidinho I, foi reformado pela prefeitura, que entregou a nova instalação com melhorias estruturais, ampliações e inovações.

Com um investimento de aproximadamente R$ 945 mil, o prédio recebeu diversas melhorias em sua infraestrutura, como a ampliação da cozinha, cobertura do pátio externo para atividades físicas em grupo, banheiros com fraldários e a construção de novas salas para atendimentos e oficinas disponibilizadas pelo Centro.

A cerimônia de inauguração da nova instalação do Centro, contou com a presença de moradores, integrantes da equipe do CRAS e autoridades locais. Entre eles, o prefeito José da Silva Coelho Neto, que destacou o trabalho desenvolvido pela equipe do Centro no município.

Conforme disse em sua afirmação, o trabalho da equipe tem sido de suma importância para a sociedade e que agora, com a inauguração do novo prédio, os serviços podem ser realizados com mais profissionalismo e praticidade.

“A Assistência Social tem uma função de muita importância na sociedade e agora temos um local adequado para atender os cidadãos que utilizam destes serviços. Este lugar é bonito, mas não adiantaria de nada sem a beleza do trabalho das pessoas que trabalham aqui”, destacou.

O CRAS, é o setor responsável pelos serviços e ações de proteção básica das famílias e, em Santo Antônio da Platina, conta atualmente com 18 servidores, entre assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos e sociais, entrevistadores e atendentes.

De acordo com o Secretário de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, que também esteve presente durante a cerimônia, o novo prédio possibilitará mais eficiência durante os atendimentos realizados por estes profissionais.

“Com a ampliação do CRAS, dispomos de diversas salas individualizadas e também para coletivos em cursos e palestras, todos com ambiente climatizado, onde os profissionais que aqui atuam e os usuários desfrutarão de um local adequado e confortável, possibilitando um atendimento mais acolhedor”, explicou.

O atendimento no novo prédio foi aberto para a população platinense na última segunda-feira (09).