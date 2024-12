Chuva intensa deixa estragos no Norte Pioneiro

Na última segunda-feira (09), uma chuva intensa tomou conta do Norte Pioneiro do Paraná, deixando estragos e danos materiais em diversas cidades da região. Casas alagadas, ruas interditadas, estradas com deslizamento e outros danos foram registrados por moradores de diferentes municípios que fazem parte da região.

A chuva que, em algumas cidades, tomou proporção maior durante a noite de segunda-feira, trouxe desafios significativos para muitas famílias do Norte Pioneiro. Nas redes sociais, vídeos mostrando a água entrando dentro das casas e atingindo os móveis, chamam a atenção dos moradores.

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, diversas casas foram atingidas pelas águas. Nas redes sociais, diversas pessoas comentaram que a situação se repetiu em muitas outras casas. Além disso, outros moradores filmaram e publicaram imagens de ruas alagadas e interditadas pela alta quantidade de água acumulada devido à chuva incessante.

Chuva causa enchorrada em Santo Antônio da Platina. Foto: Divulgação

Em Santo Antônio da Platina, a situação se repetiu. A chuva, que atingiu o município com força e intensidade brutal, ocasionou alagamentos em diversas residências, deixando as famílias em situações complicadas durante a noite.

Pista obstruída por deslizamento. Foto: Divulgação

Ainda na região, Siqueira Campos também registrou alguns desastres ocasionados pela chuva intensa. Nas redes sociais, o atual vice-prefeito do município, Paulo Leite, publicou imagens de um deslizamento na rodovia, que obstruiu parte da rodovia, impedindo o tráfego contínuo. Diversas outras cidades da região registraram os efeitos da chuva, que causou deslizamentos, alagamentos e outros danos materiais em diversas residências.

Apesar de que a chuva tenha se enfraquecido no início da tarde desta terça-feira, e, em algumas cidades, seja possível notar a presença do sol, a região do Norte Pioneiro está sob um alerta amarelo de perigo de tempestades até a próxima quarta-feira (11), sendo necessário medidas preventivas para evitar que maiores desastres aconteçam nas próximas horas.

O alerta, emitido às 10h00, aponta que deve chover entre 20mm e 30mm por hora em diversas cidades da região, que também podem registrar ventos intensos de até 60km/h.