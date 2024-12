Norte Pioneiro está sob alerta de tempestades intensas nesta terça-feira

NORTE PIONEIRO Há 4 horas Em Norte Pioneiro Chuva intensa deixa estragos no Norte Pioneiro Chuva registrada na noite da última segunda-feira (09) deixou diversos danos em moradias e vias públicas da região

NORTE PIONEIRO Há 6 dias Em Norte Pioneiro Reunião da CISNORPI discute novos projetos para municípios da região Encontro foi realizado na última segunda-feira (02) entre o presidente do Consórcio e prefeitos das cidades de Figueira, Ibaiti, Japira e Jaboti

NORTE PIONEIRO Há 1 semana Em Joaquim Távora - PR Reunião da Amunorpi e Casa Civil reuniu deputados e autoridades do governo em Joaquim Távora Evento teve como objetivo recepcionar os prefeitos eleitos e reeleitos dos municípios, além de tratar assuntos sobre projetos que estão e serão realizados na PR-092