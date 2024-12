Compras pela internet para o natal, como economizar e não cair em golpes

Com a chegada das festas de fim de ano, as compras para o Natal se tornam uma prioridade para muitos brasileiros. Uma opção cada vez mais popular é realizar compras pela internet, uma alternativa prática, rápida e que promete preços mais acessíveis. No entanto, é necessário tomar alguns cuidados para garantir uma experiência de compra segura e vantajosa, evitando golpes e fraudes durante as compras.

Seja a compra de presentes, enfeites ou até mesmo alimentos não perecíveis, muitas pessoas atualmente optam por compras online, que, além de ser mais rápida e com preços acessíveis, apresentam parcelamentos sem juros. Contudo, muitas pessoas utilizam das compras online para aplicar golpes e fraudar documentos pessoais no ato da compra, o que acaba transformando o clima de alegria das compras em um verdadeiro desastre na vida de muitas famílias.

Portanto, a reportagem da Folha realizou algumas pesquisas e descobriu algumas formas de evitar golpes e fraudes durante as compras e, para ajudar a garantir um Natal divertido e seguro para todos, decidimos dividir estas medidas com os leitores.

Pesquisa e comparação de preços no site Buscapé. Foto: Arquivo Folha Extra

Em primeiro momento, antes de realizar qualquer compra, é fundamental realizar uma pesquisa detalhada. Atualmente, a internet fornece uma grande variedade de produtos e preços, mas nem sempre a primeira propaganda de “Super Oferta” que aparece é a mais vantajosa.

Sites como Buscapé, Ampliare e Google Shopping, são utilizados para a comparação de preços em diferentes lojas virtuais. Nestes sites, é possível encontrar os menores preços do produto escolhido em praticamente todas as maiores lojas online.

Outra medida importante, é verificar a credibilidade da loja. A confiança na loja vendedora é um dos principais fatores para evitar dores de cabeça. Normalmente, as lojas vendedoras possuem classificação por estrelas, que são classificadas a partir de critérios como qualidade de atendimento e produto, entrega e outras avaliações negativas e positivas.

Página inicial do site Reclame Aqui. Foto: Arquivo Folha Extra

Um dos sites mais utilizados para consultar a credibilidade, além do próprio mercado online onde você estiver efetuando a compra, é o Reclame Aqui, onde as informações e avaliações sobre as lojas ficam transparentes para qualquer comprador que esteja procurando estas informações.

Algumas ofertas parecem ser irresistíveis. Mas nem sempre são realmente verdadeiras. Muitas pessoas utilizam de má fé para aplicar golpes e coletar dados e informações pessoais dos compradores. Atualmente, com a praticidade em comprar online, está cada vez mais fácil de cair em golpes deste gênero.

Sabe aquele grupo da família que sempre tem alguém compartilhando links de compras? Então, este também é um dos meios utilizados por golpistas para roubar dados pessoais e, consequentemente, utilizá-los para fins maldosos.

O pagamento, a parte principal e que conclui a compra, também requer uma atenção especial. Escolher pagar com cartões virtuais pode ser um problema caso algum hacker consiga entrar na sua conta. A opção de manter o cartão ativo e pronto para a compra, pode levar muitas pessoas a prejuízos extremos. Desativar ou bloquear o cartão após o término da compra, pode ser a medida mais viável nestes casos.

As compras online são uma excelente opção para o Natal, mas requerem atenção e cautela. Seguindo essas dicas, é possível economizar e garantir que as compras sejam seguras, evitando cair em golpes que podem prejudicar as festas de fim de ano.