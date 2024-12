Como ficam os valores dos principais alimentos da ceia de Natal e virada de ano em 2024

A época das festas de fim de ano está chegando e, com ela, a preocupação com o aumento dos custos dos ingredientes da tradicional Ceia de Natal e da virada de ano. Neste ano, a expectativa é de que os preços dos alimentos para essas comemorações sejam mais altos do que no ano passado, devido a mudanças econômicas, custos de produção e aumento da inflação.

Com a chegada do fim do ano, as festanças de Natal e de um dos eventos mais esperados pelas comunidades, a virada de ano, chegam com um espírito festivo e divertido. Porém, há um fator que preocupa as famílias todos os anos e, em 2024, este fator promete ser ainda mais preocupante, o aumento dos preços dos alimentos.

De acordo com um estudo realizado pela Neogrid, produtos tradicionais do Natal, como o panetone, arroz, azeite e outros ingredientes típicos da comemoração, apresentam uma alta significativa em seus valores, o que pode prejudicar muitas famílias brasileiras durante as festividades.

Continua após a publicidade

O estudo da Neogrid, baseado em alimentos tradicionais da cesta natalina, mostra elevações em 12 de 13 produtos analisados, entre dezembro de 2023 e outubro de 2024, o que representa que os valores ainda podem sofrer mais alterações.

A maionese, um dos produtos mais utilizados durante as festividades de fim de ano, é um dos alimentos que possui uma variação agravante. Durante o período analisado pela pesquisa, o produto obteve uma alta de 14,13%, saindo de R$ 27,78 para R$ 31,76, enquanto a batata inglesa teve uma alta de 23,2%, saindo de R$ 7,37 para R$ 9,08 o quilo.

Além destes, o arroz, que além de fazer parte da festança de fim de ano também faz parte do cotidiano dos brasileiros, também teve um aumento significativo durante o período analisado. O produto, utilizado pela maioria dos brasileiros, subiu de R$ 10,64 para R$ 13,70.

Saindo um pouco das comemorações típicas do Natal e indo diretamente para a festança de fim de ano, a tradição dos brasileiros é o famoso churrasco. Porém, neste ano, não será tão fácil queimar uma carne durante a virada.

A carne é outro produto que recebeu um aumento significativo nos últimos meses. A carne de frango, considerada a mais acessível para as famílias brasileiras, recebeu um aumento de 22%, saindo de R$20,55 para R$ 25,11. A categoria de suínos também sofreu alteração, subindo cerca de 10%.

Já a carne bovina, que sofreu uma alteração ainda no início de novembro, obteve um aumento de 27%, em relação ao valor do ano passado. Esse aumento, afeta diretamente os consumidores brasileiros, especialmente as famílias mais vulneráveis.

Outros produtos comuns da época, como refrigerantes, cervejas, azeite e até mesmo o suco pronto receberam alta nos preços. Contudo, o estudo da Neogrid aponta que a Ceia de Natal de 2024 vai ficar 34% mais cara em relação ao ano passado, o que significa um impacto negativo para muitas famílias.