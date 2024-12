Mulher é vítima de furto enquanto orava em Igreja de Jaguariaíva

Acidente aconteceu na PR-151 no trecho que passa por Jaguariaíva

TRÂNSITO Há 2 horas Em Jaguariaíva - PR Colisão entre carro e caminhonete deixa adulto e quatro crianças feridas Acidente aconteceu na PR-151 no trecho que passa por Jaguariaíva

EDUCAÇÃO Há 3 horas Em Jaguariaíva - PR Prefeitura de Jaguariaíva inaugura novo prédio de Escola Municipal Com mais de R$ 5 milhões de investimento, infraestrutura conta com salas modernas e espaço otimizado para educação

HABITAÇÃO Há 4 dias Em Jaguariaíva - PR Jacarezinho recebe subsídio de R$ 20 Mil do governo estadual para Aquisição da Casa Própria Benefício será destinado ao valor de entrada para imóveis no Residencial Parque dos Ipês, com o objetivo de tornar o sonho da moradia acessível para mais famílias da cidade