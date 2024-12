Colisão entre carro e caminhonete deixa adulto e quatro crianças feridas

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (07) deixou cinco pessoas feridas, dentre elas, quatro crianças. A situação foi registrada na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta as 21h00 e envolveu um automóvel Renault Clio e uma caminhonete VW Amarok.

Conforme o registro da Polícia Rodoviária Estadual, o Renault Clio transitava pela rodovia PR-151 no sentido Jaguariaíva a Sengés quando acabou se envolvendo em uma colisão com a Amarok que cruzava a pista no sentido bairro ao Centro.

Com o impacto, cinco pessoas que estavam no automóvel ficaram feridas, sendo uma mulher de 26 anos e quatro crianças. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves. Já o condutor da Amarok não ficou ferido.

A equipe da PRE orientou o trânsito e tomou as providências cabíveis ao caso.