Santo Antônio da Platina começa programação Especial de Natal no próximo sábado

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, iniciará sua programação Especial de Natal no próximo sábado (14) com uma série de atividades culturais e recreativas que vão até o dia 21 de dezembro. As atividades natalinas, que contam com shows, apresentações e muito mais, serão realizadas na Praça Frei Cristóvam.

O evento, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, promete encantar o público de todas as idades, com apresentações musicais, shows ao vivo, distribuições de doces e pipoca, além da tradicional Casa do Papai Noel.

A programação das festividades natalinas começa no dia 14, com o divertido show do Tubinho, que começa animar o evento a partir das 20h30. No dia seguinte, domingo (15), será aguardada a chegada do Papai Noel, com a abertura da Casa do Bom Velhinho no coreto da praça às 19h00.

Continua após a publicidade

Neste dia, além de apreciar a chegada do Papai Noel e a abertura da Casa, o público presente poderá aproveitar a distribuição gratuita de doces e pipocas, além do show do Grupo Extragasamba, que promete agitar a festa.

A programação ainda conta com mais atividades durante a semana. Na terça-feira (17), a Casa do Papai Noel estará aberta, com a participação da Fanfarra do Colégio Tiradentes e a apresentação do cantor Matheus Siqueira, que promete animar o público presente.

Na quinta-feira (19), será a vez do Coral do Projeto Boia Fria e da cantora Bruna Lemes subirem ao palco para animar a festança. Já na sexta-feira (20), o Coral Municipal e a Banda Giclê V8 animam a Casa do Papai Noel. No sábado (21), o evento de encerramento ficará por conta do espetáculo do Studio Arte em Dança e da apresentação do cantor Matheus Cavalcante.

Durante todos os dias da programação, a Feira do Artesão será montada na praça, oferecendo produtos artesanais para o público. Além disso, o Natal de Luz, promovido pelo Grupo de Canto Sementinha, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, realizará apresentações nos dias 11, 15, 20, 21 e 22, sempre às 22h00.