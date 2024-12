Motorista morre após bater carro em árvore

Um grave acidente de trânsito culminou na morte de uma motorista na madrugada do domingo (08). A tragédia foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na rodovia BR-369. Conforme os dados colhidos pelos policiais, uma mulher conduzia um automóvel Ford Fiesta quando, na altura do km50, perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma árvore.

Com a violência do impacto, a mulher de 29 anos que conduzia o automóvel não resistiu e veio a óbito. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros que socorreram uma jovem que estava como passageira no veículo e foi levada ao hospital para receber atendimento médico.

Continua após a publicidade

O corpo da vítima fatal foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de Bandeirantes.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.