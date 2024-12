Criminosos ameaçam estourar cabeça de cozinheira que preparava marmitas

Uma mulher passou por momentos de pânico e medo sob a mira de criminosos armados em um assalto registrado na manhã desta quarta-feira (04). O caso foi registrado no município de São Sebastião da Amoreira.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada registrada em uma residência situada a Rua Manoel dos Santos. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma cozinheira de 42 anos informou que, por volta das 09h30, ela estava nos fundos de sua casa preparando marmitas para serem comercializadas quando foi surpreendida por dois homens que renderam a mulher pelas costas e um deles disse “Se você olhar para trás, eu estouro sua cabeça”. Ainda segundo a mulher, os suspeitos pegaram cerca de R$ 1 mil que estava em sua carteira e fugiram.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto as medidas cabíveis ao caso e a PM realizou diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. Denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone 190.