Estudantes da região vencem concurso de tecnologia e ficam entre as melhores do Brasil

Nos dias 27 e 28 de novembro, a cidade de Curitiba foi o palco da premiação da Maratona Tech 2024, a maior competição de tecnologia entre estudantes de todo o Brasil. Neste ano, 150 estudantes conquistaram medalhas na competição e, entre eles, três estudantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, foram grandes destaques do evento.

A competição deste ano, que buscou avaliar os melhores projetos tecnológicos dos alunos, envolveu mais de um milhão de estudantes de escolas públicas e privadas de todo o País. No Paraná, 61.457 alunos se inscreveram, e 5.641 avançaram para a segunda fase, consolidando o Estado como referência em educação tecnológica.

Contudo, entre os mais de cinco mil estudantes que avançaram para a segunda fase da competição, os estudantes paranaenses voltaram com 150 medalhas para a casa, o que representa um total de 28,5% de todas as medalhas distribuídas durante o evento e, entre elas, três destaques são da região de Wenceslau Braz, sendo estudantes de Wenceslau Braz e Sengés.

Continua após a publicidade

Entre os premiados da competição, temos Tábata Hiromi Sato, do 9º ano do Colégio Cívico Militar Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, que conquistou a medalha de prata, acompanhada pelas professoras Gislaine e Viviane.

Outra representante do NRE de Wenceslau Braz que se destacou na competição, foi Nayara Maria da Rosa Malaquias, estudante do 7º ano do Colégio Estadual Francisco da Silva Reis, de Sengés, que também conquistou a medalha de prata em sua categoria.

Ainda da cidade de Sengés, a aluna Cibelle de Fátima Moreira, estudante do Ensino Médio no Colégio Estadual Anita Grandi Salmon, conquistou a medalha de bronze. Além das medalhas, as estudantes receberam uma Imersão Tech, com uma visita especial ao Museu Oscar Niemeyer, a uma feira de ciência e uma oficina de robótica.

Além disso, os premiados receberam prêmios valiosos, como notebooks e cursos de especialização na área de tecnologia, oferecendo ainda mais oportunidades de crescimento e aprendizado para o futuro desses estudantes.