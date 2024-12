Jaguariaíva conclui revitalização da Rua Rafael Petrucci

Nesta quarta-feira (04), a prefeitura de Jaguariaíva deu um passo significativo para a urbanização do município com a revitalização completa da rua Rafael Petrucci e suas transversais, além de revitalizar um dos principais pontos culturais do município, a Feira do Produtor Mariano Sowinski que agora, junto à via, conta com adequações e inovações em sua infraestrutura.

Com um investimento que ultrapassou os R$ 2 milhões, a prefeitura investiu na revitalização das vias e do prédio da Feira, que receberam melhorias em suas instalações, que auxiliam na captação de água, melhorias para a urbanização e passeios dos moradores locais e visitantes de cidades vizinhas.

Entre os trabalhos entregues desta obra, estão a drenagem de águas pluviais, substituição de mais de dois mil metros de meios-fios, recapeamento de CBUQ de 16.637,06 metros quadrado, além da urbanização que facilita os passeios e melhora a acessibilidade ao local.

Além disso, a via e a praça receberam melhorias nos calçamentos, iluminação a led e adequações ao paisagismo do local, deixando a via mais acessível para atividades ao ar livre, como caminhadas e ciclismo.

Em uma publicação nas redes sociais, a atual prefeita do município, Alcione Lemos, afirmou que mais obras continuam sendo realizadas e recebendo atenção no município. “O trabalho não para! Seguimos firmes com muitas obras e revitalizações em andamento”, afirmou a prefeita.

A revitalização da Rua Rafael Petrucci e da Feira do Produtor é mais um exemplo do trabalho contínuo da administração municipal em promover o progresso e bem-estar da comunidade.