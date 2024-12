Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (04) deixou um motociclista ferido na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG Titan 160 e um automóvel JAC J3, ambos com emplacamento de Wenceslau Braz.

Segundo os relatos colhidos no local, o motociclista seguia pela rodovia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando acabou se envolvendo em uma colisão traseira com o automóvel que estava parado no sistema pare e siga devido a obras na rodovia. O acidente aconteceu próximo ao “Trevo da Denorpi”.

Com o impacto da colisão, o motociclista de 27 anos ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o condutor do veículo não se feriu.