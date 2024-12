Reunião da CISNORPI discute novos projetos para municípios da região

Na última segunda-feira (02), a cidade de Jacarezinho foi o palco de uma importante reunião estratégica entre a equipe do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e os prefeitos das cidades da região de Ibaiti, com o objetivo de discutir novos projetos e verificar o andamento de projetos já iniciados na região.

O encontro, que contou com a presença de representantes da CISNORPI e prefeitos das cidades de Figueira, Ibaiti, Japira e Jaboti, teve como foco principal a apresentação dos novos projetos e o alinhamento das ações dentro do consórcio, visando melhorias no atendimento e infraestrutura da saúde e outros setores essenciais para a região.

Durante a reunião, foram discutidas as demandas específicas de cada município, com os prefeitos solicitando informações detalhadas sobre o andamento de projetos em curso e os procedimentos adotados pelo consórcio.

Além disso, na próxima sexta-feira (06), acontecerá a reeleição do presidente da CISNORPI que, em um marco histórico do Consórcio, será reeleito pela terceira vez consecutiva. “Em toda a história do Consórcio, nunca houve um presidente que ficou na liderança por três vezes consecutivas”, enfatizou Marcelo Palhares, presidente do CISNORPI e atual prefeito de Jacarezinho.

Desde 17 de novembro de 1994, data que marca constituição do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, o CISNORPI busca cada vez mais ferramentas e meios que possam agregar serviços, melhorias e qualidade nas atividades que desempenha.

A partir de seu lançamento oficial, o Consórcio realiza atendimentos na região do Norte Pioneiro do Paraná sem fins lucrativos, atendendo os 22 municípios que integram a 19ª Regional de Saúde, com sede na cidade de Jacarezinho, onde também está localizada a sede do CISNORPI.

O Consórcio, oferece uma série de serviços essenciais para melhorar a qualidade da saúde na região. Entre seus principais serviços, destacam-se o atendimento de média e alta complexibilidade, que organiza e disponibiliza serviços especializados para os municípios que não possuem capacidade para oferece-lo. Isso inclui especialidades médicas, exames e tratamentos que são realizados em unidades de saúde de maior complexidade.

Além disso, o consórcio realiza o transporte sanitário, facilitando o deslocamento de pacientes que necessitam de tratamentos especializados em outras cidades ou hospitais. O CISNORPI também trabalha para fortalecer a atenção básica à saúde, promovendo ações preventivas, como campanhas educativas e programas de vacinação, com o objetivo de melhorar a saúde da população e reduzir o número de doenças.