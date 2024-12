Prêmio Queijos do Paraná abre inscrições para edição de 2025

Primeira edição do Prêmio Queijos do Paraná. Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná, concurso que visa valorizar os produtos lácteos produzidos por produtores do estado. As inscrições começaram no último domingo (1º), e seguem até o dia primeiro de maio de 2025, com a premiação prevista para o final do mesmo mês.

O concurso deste ano, contará com 21 categorias, que levarão em consideração o tipo de leite utilizado, sendo permitidos os leites de vaca, cabra ou búfala. Além disso, serão avaliadas as características de cada produto, sendo consideradas critérios de suma importância para a premiação dos melhores queijos do estado.

Além das premiações tradicionais, a edição de 2025 do concurso contará com uma disputa especial, a “Excelência em Muçarela – Edição Pizza”, focada em identificar os melhores queijos para o preparo de pizzas. Para participar, os produtores ou agroindústrias devem estar regularizados e possuir certificado de inspeção municipal, estadual ou federal.

De acordo com o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, o concurso é uma forma de destacar a qualidade dos queijos paranaenses, além de fortalecer as marcas locais, ampliando sua visibilidade no mercado nacional e internacional.

“Esse concurso destaca a qualidade dos produtos paranaenses e fortalece as marcas locais no mercado nacional e internacional. Além disso, conecta os nossos produtores com consumidores e compradores, promovendo o Paraná como referência de excelência no setor”, afirma o presidente.

A cadeia de lácteos no Paraná tem grande relevância econômica e social, com produção de leite presente em todos os 399 municípios do estado. O Paraná é responsável por cerca de 13 milhões de litros de leite por dia, dos quais 6 milhões são destinados à fabricação de queijos.

O Prêmio Queijos do Paraná é uma iniciativa do Sistema FAEP em parceria com o Sebrae-PR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), o Sindileite e o Sistema Fecomércio-PR. Para participar, os produtores ou as agroindústrias precisam estar regularizados, com certificado de inspeção municipal, estadual ou federal.

Mais informações sobre os regulamentos e inscrições do concurso podem ser encontradas no site oficial do SISTEMA FAEP, onde haverá abas específicas para as ações desejadas por aqueles que se interessarem em participar da competição.