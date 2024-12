Jaguariaíva adere projetos de Turismo e Conservação Ambiental em escolas municipais

Na última segunda-feira (02), a prefeitura de Jaguariaíva formalizou sua adesão ao projeto Turismo nas Escolas, uma iniciativa do Governo Estadual que visa sensibilizar os estudantes sobre a importância do turismo e seus impactos socioeconômicos. A assinatura do termo de cooperação ocorreu na sede da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Ponta Grossa (ACIPG), marcando um passo importante para o município no incentivo ao turismo como fonte de desenvolvimento local.

O projeto Turismo nas Escolas, ofertado pelo Governo do Estado do Paraná, tem como principal objetivo integrar o turismo no currículo escolar, destacando sua relevância tanto como atividade econômica, quanto como ferramenta para a preservação do patrimônio cultural e natural.

Através de atividades pedagógicas e visitas a destinos selecionados pelas instituições escolares, os alunos serão incentivados a valorizar as riquezas naturais e produções locais, reconhecendo o potencial do turismo como geradores de emprego e renda para a comunidade.

Simultâneo à assinatura do termo de cooperação do Projeto “Turismo nas Escolas”, houve o lançamento do Projeto “Parque ao Lado”, apresentado por seus idealizadores, Letícia Alves e Dennis Hyde, os mesmos responsáveis pela expedição entreparques.br, que tem como objetivo aumentar o conhecimento das comunidades sobre as Unidades de Conservação e estimular a visitação e práticas de conservação e respeito ao meio ambiente.

Ambos projetos disponibilizados visam sensibilizar estudantes sobre as atividades turísticas e a preservação ambiental e unidades de conservação. Eles incluem qualificação de professores, cartilhas e atividades práticas e imersivas, complementando o que a Prefeitura de Jaguariaíva já realiza na área, com ações e projetos de valorização do turismo histórico, cultural e natural.

O encontro, que formalizou a adesão destes projetos, realizados na sede da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Ponta Grossa (ACIPG), reuniu também representantes de prefeituras de Arapoti, Carambeí, Castro, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Sengés e Tibagi, estudantes, além de membros da Adetur, entre eles o presidente Guilherme Forbeck, e da SETu, representada pela diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo, Tatiana Nasser, e outras autoridades. Representou o município e a prefeita Alcione Lemos no evento a secretária da SETMA, Adriana Weiguert, acompanhada da turismóloga Neise Dias e da assessora pedagógica Valdirene Dekwski da SMECEL.