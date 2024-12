Associações dos Municípios e do Turismo do Norte Pioneiro realizam confraternização

No último sábado (30) de novembro, o Hotel Bourbon, em Cambará-PR, sediou uma confraternização organizada pela ATUNORPI (Associação Turística do Norte Pioneiro) e pela AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro). O evento reuniu prefeitos, vice-prefeitos, representantes municipais e diversas autoridades da região para celebrar as conquistas do ano e reforçar os laços de colaboração para o desenvolvimento regional e turístico.

Continua após a publicidade

A ATUNORPI, que exerce o papel de órgão gestor do turismo no Norte Pioneiro, foi destacada como uma entidade fundamental para o fomento de atividades sustentáveis e para a orientação dos municípios na busca pelo desenvolvimento regional. Já a AMUNORPI, que atua na integração econômica e administrativa dos municípios da região, reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das cidades que compõem o Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

O evento contou com a presença de importantes autoridades, como os coordenadores regionais da Casa Civil, Juarez Leal Daio e Diones Campos; o assessor da presidência da Fecomércio Paraná e coordenador da Câmara Empresarial de Turismo, Giovanni Diego Calduro Bagatine; e o coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná, Eliseu Rocha. O prefeito anfitrião, Neto Haggi, também esteve presente, assim como empresários e representantes de entidades que apoiam o desenvolvimento regional.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a entrega de placas de honra, feitas pela presidente da ATUNORPI, Mara Mello. O diretor do SENAC Jacarezinho, Antenor, recebeu uma homenagem pela parceria com a Fecomércio e a ATUNORPI, enquanto o presidente da AMUNORPI e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, foi reconhecido por sua dedicação ao progresso da região.

O encontro foi uma oportunidade para reforçar o compromisso das lideranças locais com a integração e o fortalecimento da região, além de ser uma celebração das parcerias e avanços alcançados ao longo do ano.