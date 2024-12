Reunião da Amunorpi e Casa Civil reuniu deputados e autoridades do governo em Joaquim Távora

Na última sexta-feira (29), a Associação dos Municípios do Paraná (Amunorpi) e a Regional da Casa Civil realizaram um importante encontro em Joaquim Távora para debater as demandas dos municípios da região. O evento contou com a presença de deputados, secretários de Estado, diretores de autarquias do governo entre outras autoridades.

O encontro teve como principal objetivo promover a recepção dos prefeitos eleitos e reeleitos dos 18 municípios que fazem parte da Amunorpi. Além da recepção, o diretor da EPR Litoral Pioneiro, Marcos, apresentou projetos que estão e serão realizados na PR-092, considerado o principal ramal logístico da região.

Um dos principais temas abordados durante a reunião foi o processo de duplicação da rodovia, que significa um passo importante para a região, sendo considerado um dos sonhos mais antigos e esperados pelos moradores do Norte Pioneiro, que sofrem com pista única há anos.

Além da duplicação da PR-092, a reunião, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Joaquim Távora, contou com pautas relacionadas à segurança, turismo, cultura e habitação do Norte Pioneiro do Paraná, refletindo a preocupação constante em apresentar melhorias tanto para os moradores quanto para os visitantes da região.

O evento, que contou com a presença de figuras importantes do cenário estadual, também contou com uma menção honrosa para pessoas que realizaram ações importantes em diferentes áreas como o agronegócio, educação, saúde, turismo entre outras ações durante o ano de 2024, que receberam, além da homenagem, certificados de reconhecimento.

Em suma, o evento foi de grande importância para o futuro da região do Norte Pioneiro do Paraná, que deve ser aprimorado, melhorando a qualidade de vida local, facilitando e chamando a visita de turistas que buscam a região por suas belezas naturais. A reunião refletiu a preocupação da Amunorpi em buscar melhorias para a região e aprimorar os trabalhos que estão sendo realizados.

Estiveram presentes durante a reunião, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, deputado estadual Cobra Repórter, o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda Mauro Moraes, o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, o superintendente da Casa Civil Junior Willer, o diretor da Fomento Paraná, Mounir Chaowiche, o diretor da EPR Litoral Pioneiro Marcos, o diretor geral da SEIL José Brustolin Netto, além de prefeitos, vereadores e demais autoridades de diferentes setores da região.