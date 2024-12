Zeca Dirceu confirma construção de casas em Siqueira Campos com recursos do Governo Federal

O governo do Presidente Lula anunciou que o município de Siqueira Campos foi contemplado com a destinação de mais 25 casas a serem construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. “São mais de R$ 3,2 milhões em investimentos do governo federal para financiar o sonho da casa própria, em parcelas que cabem no bolso da população”, disse o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR).

O empreendimento recente será viabilizado através do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) do Ministério das Cidades e se soma às 225 moradias autorizadas, em 2023, para contratação de financiamento com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). “A articulação e o prestígio do deputado Zeca Dirceu são essenciais para assegurar investimentos, obras, programas e a atenção do governo do Presidente Lula para a população. Zeca é um parceiro do município”, disse Valter Pereira (PT) , liderança política local e ex-candidato do PT à Prefeitura de Santo Antônio da Platina.

O deputado Zeca lembra que Siqueira Campos tem se destacado na geração e oferta de empregos na região do Norte Pioneiro e que isso se reflete ainda no aumento da população local. “Nosso trabalho está bastante focado nessa realidade e, por isso, a luta pela moradia, em favor da saúde e da educação visam abrir e ofertar mais vagas nas creches, nas escolas locais e mais oportunidades para nossa gente trabalhadora do município”, completou Zeca.

Zeca Dirceu já destinou e orientou a destinação, ao longo de seus mandatos, cerca de R$ 4 milhões em recursos de emendas parlamentares e ações de custeio da Saúde, reformas de escolas e aquisição de equipamentos agrícolas dos programas do governo federal para beneficiar Siqueira Campos.