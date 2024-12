Mulher estranha cheiro forte e encontra vizinha morta

Crime aconteceu no início do mês e Polícia Civil descobriu que morte foi encomendada pelo suplente do vereador eleito em Salto do Itararé

