Pedestre é atropelado por ônibus e morre na PR-092

Um homem morreu após ser vítima de um atropelamento registrado no início da madrugada do último sábado (30). A tragédia aconteceu na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações registradas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta da 01h00 nas imediações do posto de combustíveis Hulk. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o ônibus seguia de Curitiba com destino a Wenceslau Braz quando acabou atingindo a vítima.

Uma das pessoas que estavam no coletivo contou a polícia que o motorista parou o veículo após ouvir uma pancada e, ao descer, se deparou com o pedestre caído no acostamento. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local, mas o homem não resistiu e veio a óbito.

Frente aos fatos, a equipe da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.