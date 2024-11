Copel alerta para cuidados na compra e instalação da decoração natalina

Com a aproximação do fim do ano, casas, condomínios, comércios e ruas ganham enfeites especiais. As luzes são parte essencial da decoração típica desta época do ano e, para garantir a segurança no uso da energia elétrica em ambientes internos e externos, a Copel reforça as orientações sobre os cuidados necessários desde o momento da compra.

Ao adquirir produtos elétricos para a montagem da decoração, a primeira dica é observar se eles são próprios para o local onde serão instalados. Enfeites que ficarão expostos à ação do sol e da chuva devem ser adequados para esse uso, a fim de evitar o ressecamento da proteção da fiação elétrica e uma consequente fuga de corrente, que pode causar o choque elétrico.

De acordo com o gerente de Segurança do Trabalho da Copel, Fábio Maciel, isso vale tanto para os enfeites quanto para os equipamentos utilizados para realizar a ligação como, por exemplo, as extensões. “O ideal é que elas não sejam utilizadas. Mas caso seja necessário, essas extensões devem também ser apropriadas para o ambiente em que serão instaladas”, explica. Decorar o quintal de casa exige atenção adicional à segurança, considerando-se que o risco de choque é potencializado em ambientes úmidos.

O profissional alerta ainda a quem vai aproveitar enfeites guardados de anos anteriores sobre a importância de fazer uma inspeção minuciosa na fiação. "Antes de instalar as luzes, mesmo as novas, deve ser feita uma verificação geral. Veja se as lâmpadas estão bem encaixadas. Se existir algum fio ressecado ou desencapado, não se deve utilizar o material”, orienta.

Na hora da instalação, a dica é primeiro montar as luzes desligadas, para evitar o manuseio dos cordões e mangueiras enquanto eles têm passagem de energia pela fiação. “A última ação será conectar o elemento decorativo à tomada, uma exclusiva para cada equipamento”, diz Maciel.

Quando não houver a possibilidade de ligar um equipamento em cada tomada, o filtro de linha apresenta-se como uma solução mais segura que o “T” ou benjamin, por possuir um fusível de proteção. Ele reforça ainda o cuidado com as crianças. "É preciso ensinar as crianças, desde pequenas, a não tocar nas lâmpadas ou conexões elétricas", complementa.

Com o uso disseminado das lâmpadas LED, o consumo de energia pela iluminação decorativa natalina teve uma redução importante, assim como o risco de acidentes associados ao aquecimento da fiação. Ainda assim, é recomendado desligar os equipamentos em períodos de ausência de pessoas, tanto para evitar o desperdício da energia elétrica quanto para contribuir com a segurança. “São cuidados muito simples, que fazem a diferença para que essa época do ano possa ser aproveitada com segurança”, acrescenta Fábio Maciel.