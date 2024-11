Menor é flagrado fazendo “Raaamdãdãdã” e perde moto em Wenceslau Braz

Um menor de idade foi flagrado fazendo o famoso “Raaaamdãdãpápá” com uma motocicleta na tarde desta terça-feira (26) e teve a moto apreendida. A ocorrência foi registrada em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando, por volta das 17h00, se depararam com um indivíduo em uma moto com escapamento de descarga direta acelerando e cortando giro. Além disso, os agentes desconfiaram a da estatura do condutor da moto que representava ser um menor de idade.

Diante da situação, foi realizada a abordagem sendo constatadas modificações na motocicleta além do condutor ser menor de idade, ou seja, não possui Habilitação.

Frente aos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada juntamente com o menor e seus responsáveis a sede da Companhia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.