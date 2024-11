Homem tem moto furtada, cai em golpe para recuperá-la e perde mais R$ 2 mil

Um homem de 48 anos procurou a equipe da Polícia Militar na tarde da última segunda-feira (26) para denunciar ter sido vítima de um golpe. O caso foi registrado no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 a vítima compareceu ao Pelotão da PM e passou a relatar que no último dia 23 de novembro teve sua motocicleta furtada. Já nesta segunda-feira, recebeu uma ligação onde três pessoas solicitaram a quantia de R$ 2 mil para devolver a moto que seria deixada em uma área de mata próximo a um posto de combustíveis.

Otimista em conseguir recuperar sua moto, o homem acabou realizando três transferências para os suspeitos, sendo duas no valor de R$ 700 e uma no valor de R$ 600. Porém, quando foi até o local combinado para pegar a moto, não a encontrou percebendo ter sido vítima de um golpe.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.