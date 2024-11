Paraná é o estado que mais gerou empregos em 2024

De janeiro a outubro de 2024, as Agências do Trabalhador e postos avançados encaixaram 150.255 pessoas em vagas de emprego com carteira assinada no Estado. O Paraná foi o estado que mais intermediou empregos pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine) no ano, à frente de São Paulo, com 57.317, e Ceará, com 48.931. O Estado ainda colocou mais trabalhadores em vagas de emprego que a soma do resultado dos entes federativos que aparecem na sequência: Rio Grande do Sul (29.686) e Bahia (23.958).

Continua após a publicidade

Em comparação ao mesmo período de 2023, quando 121.594 conseguiram emprego através da intermediação das Agências do Trabalhador com empresas de todos os segmentos econômicos, o avanço foi de 24%. Esse resultado também representa 29% de todos os 509.374 de colocados no mercado de trabalho através do sistema em todo o País em dez meses.

Continua após a publicidade

Somente em outubro o Paraná encaixou 14.262 trabalhadores em vagas formais, número muito superior ao segundo colocado, o Ceará, com 5.444. Na sequência aparecem São Paulo (4.417) e Rio Grande do Sul (3.154). Em todo o Brasil, o Sine intermediou 52.776 contratos de trabalho.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, os resultados obtidos desde o início do ano apontam para uma perspectiva otimista de avanço ainda maior da empregabilidade no Estado. Segundo ele, as Agências desenvolvem um trabalho amplo de aproximação com o setor produtivo e de reunião de currículos, facilitando as negociações. A previsão é encerrar o ano com 180 mil trabalhadores encaixados em vagas formais de emprego por meio das Agências do Trabalhador.

“Em 2023, ajudamos a empregar 154 mil pessoas com esse serviço, promovendo uma série de ações para encurtar a distância entre a vaga de emprego e o empregador. Ao longo deste ano, intensificamos o número de mutirões e ampliamos significativamente a oferta de qualificação profissional. Todas essas medidas já apresentaram bons resultados e devem nos surpreender positivamente até a última semana de 2024", destacou.

Além dessas vagas, os principais indicadores de empregabilidade, Caged e Pnad Contínua, também indicam grande momento econômico do Paraná.

O Paraná registrou a 5ª menor taxa de desemprego do País no terceiro trimestre de 2024, de 4%, de acordo com o IBGE. O índice é 0,4 ponto percentual menor em relação ao segundo trimestre (4,4%). É o terceiro melhor resultado da série histórica, iniciada em 2012, e também abaixo da média nacional, de 6,4%. Desde o 2º trimestre de 2023 esse índice é menor que 5% no Paraná.

O Paraná também foi o terceiro estado do País e o primeiro da Região Sul que mais gerou novos postos de trabalho em 2024 no acumulado entre janeiro e setembro. Foram 152.898 vagas abertas, diferença entre 1.556.854 admissões e 1.403.956 demissões no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O Estado ficou atrás somente de São Paulo (561.042) e Minas Gerais (204.187) no acumulado do ano, estados bem mais populosos.