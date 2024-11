PM encontra R$ 60 mil e mais de 20 kg de maconha em Salto do Itararé

Um homem foi preso com uma grande quantidade de dinheiro e drogas. A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (23) no município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais vinham recebendo denúncias de que uma residência situada no município estava sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes constataram que se tratava de uma casa onde há algum tempo já havia sido realizada a apreensão de dez quilos de entorpecentes. Com isso, foi montado um ponto de observação sendo então flagrada a movimentação de indivíduo entrando e saindo da residência.

Diante da situação, os policiais entraram na casa e realizaram a busca pessoal no suspeito. Já durante as buscas na residência, foram localizados mais de R$ 60 mil além de mais de 20 kg de maconha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a droga apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.