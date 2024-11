Black Friday ou Black Fraude? Saiba como evitar os golpes e aproveitar as ofertas

Com o final de novembro chegando, a expectativa e a ansiedade para a chegada da famosa Black Friday, muitas lojas de todo o Brasil começam a se preparar para os maiores descontos do ano e muitos consumidores aguardam ansiosamente para comprar aquele item desejado por um preço muito abaixo do esperado.

Na próxima quinta-feira (29), começa mais uma edição da Black Friday, que, como todo ano, será marcada por descontos imperdíveis em diversas categorias do mercado atual. Desde brinquedos, equipamentos, roupas e até mesmo os mais sofisticados móveis para a casa entram em promoção, influenciando as pessoas a adquirirem os produtos que esperaram o ano todo.

Contudo, a ansiedade por adquiri-los, pode levar muitas pessoas a cair em golpes e comprarem produtos que, ao invés de estarem realmente em promoção, podem chegar a custar duas ou mais vezes acima do preço normal. Para isso, a reportagem da Folha separou algumas dicas para aproveitar a Black Friday com segurança e garantia.

Infelizmente, nem todas as promoções que aparecem nesse período de descontos são o que parecem ser. Em vez de benefícios reais, os consumidores podem se deparar com ofertas falsas ou manipulações de preços, onde o valor do produto chega a ser inflacionado antes de ser "ofertado" com desconto.

1.PESQUISA APROFUNDADA

Sabe aquele produto que há tempos quer comprar? Então, pesquisar seu valor e marca-lo antes da data da Black Friday pode evitar que caia em “Black Fraudes”. Muitas lojas colocam a “plaquinha de Black Friday”, mas nem sempre o desconto é verídico. Portanto, analisar os valores em diferentes sites antes da chegada da Black, é a melhor saída para evitar fraudes.

2.FIQUE ATENTO A OFERTAS MUITO BAIXAS

Se o preço de uma oferta parece bom demais, além do normal, é preciso ter cautela. Descontos extremamente altos podem ser uma armadilha. A prática de inflacionar o preço de um produto antes da Black Friday e então aplicar um “desconto” fictício é uma tática usada por alguns vendedores para enganar consumidores.

Como exemplo, podemos utilizar o caso de um vendedor que, dias antes da grande promoção, sobe o preço de determinado produto em 50% e, no dia da Black, coloca o produto com 50% de desconto, que acaba voltando ao valor original do produto. Portanto, quando o desconto for muito alto, fique atento, senão o “molho sai mais caro que o peixe”.

3.REPUTAÇÃO DAS LOJAS

Antes de realizar qualquer compra online, verifique a reputação do vendedor ou da loja através das avaliações. Investigar as avaliações do produto comprado por outros consumidores também pode ser uma medida valiosa.

Existem sites que possuem avaliações de consumidores, como o ReclameAqui, onde a opinião de diversos compradores sobre o atendimento, entrega e qualidade dos produtos, estão disponíveis para a consulta. Lojas de grande porte e reconhecidas nacional e internacionalmente, geralmente oferecem maior segurança, mas mesmo assim, é necessário estar atento para evitar fraudes.

4.LINKS SUSPEITOS

Muitas fraudes acontecem por meio de links fraudulentos enviados por e-mails ou por redes sociais. Sabe aqueles links com ofertas chamativas enviados em grupos da família? Cuidado, podem ser fraudes que roubam dados do consumidor.

Estas e muitas outras medidas podem evitar que muitos compradores sofram golpes e fraudes durante um dos momentos mais esperados pelos consumidores de todo o país. Adotando estas práticas, muitas pessoas podem aproveitar o bom desconto da Black Friday com segurança.

Em suma, a Black Friday é uma excelente oportunidade para fazer boas compras, mas também exige cautela e atenção. Ao seguir essas dicas, você poderá garantir que suas compras sejam seguras e realmente vantajosas. Há um ditado que reflete exatamente esta mensagem, “quando a esmola é demais, até o Santo desconfia”.