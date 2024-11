Homem é preso após ameaçar a irmã e atirar telhas contra policiais

Um homem foi preso na tarde da terça-feira (19) após realizar ameaças contra a irmã e atirar telhas contra policiais militares. A ocorrência foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem estava alterado quebrando objetos na casa da irmã. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Crispiniano Souto Sobrinho para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com o indivíduo em cima do telhado da residência e, ao perceber a presença da equipe, o homem começou a jogar telhas contra os policiais. Com a ajuda da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o suspeito foi retirado do telhado e encaminhado a delegacia para os procedimentos cabíveis ao caso.

A irmã do indivíduo ainda contou que ele chegou em casa transtornado quebrando objetos na residência.