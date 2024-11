Homem quase arranca braço da namorada com golpe de facão

Uma mulher ficou gravemente ferida ao ser atingida por um golpe de facão desferido pelo seu namorado. O crime foi registrado na madrugada da quarta-feira (20) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua São Paulo onde uma mulher estava gravemente ferida. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, os agentes se depararam com uma mulher de 37 anos com sangramento no braço direito e uma fratura exposta. A vítima contou a equipe que estava no quarto da residência quando teve uma discussão com o namorado sendo que, em dado momento, o suspeito pegou um facão para dar um golpe contra a mulher que usou o braço para se defender ocasionando o ferimento.

Diante da gravidade da situação, a vítima foi encaminhada ao hospital na viatura da PM para receber atendimento médico.

Os policiais ainda realizaram diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado.