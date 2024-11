Governador destaca importância dos serviços na economia paranaense

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta segunda-feira (18), da inauguração da nova expansão do ParkShopping Barigüi, em Curitiba. Com um investimento de R$ 400 milhões, a obra é uma das maiores iniciativas privadas no Paraná e adiciona 75 novas lojas, 13 restaurantes, um parque infantil e um centro médico com 25 clínicas especializadas.

Durante a cerimônia, Ratinho Junior destacou o crescimento econômico do estado, apontando que o Paraná teve a maior movimentação da atividade econômica no país, com um crescimento de 7,8%, segundo o Banco Central. “O setor de serviços é responsável por 65% dos empregos no Estado, e essa expansão não só oferece mais opções de lazer e entretenimento, como também gera novos postos de trabalho”, afirmou o governador. Com a ampliação, o ParkShopping Barigüi passa a contar com mais de 5 mil empregos, sendo mais de mil diretos apenas nesta expansão.

Além das lojas e restaurantes, o destaque da nova área é o Centro Médico, que concentra clínicas de diversas especialidades, como pneumologia, dermatologia, pediatria, ginecologia e neurologia. A superintendente do shopping, Jacqueline Vieira Lemos, explicou que a expansão foi projetada para oferecer conveniência aos visitantes, reunindo gastronomia, saúde e entretenimento em um único local.

A área de entretenimento também foi ampliada, com 1.500 metros quadrados dedicados a jogos e ao FunPark, um parque indoor para crianças. O espaço, que inclui paisagismo e luz natural, visa proporcionar mais opções de lazer para o público de diferentes faixas etárias.

Com a entrega da nova expansão, o ParkShopping Barigüi alcança um total de 417 lojas, com marcas nacionais e internacionais, além de operações inéditas em Curitiba. O shopping, inaugurado em 2003, já passou por outras duas expansões e, em 2023, superou R$ 1,5 bilhão em vendas, atraindo mais de 11,5 milhões de clientes ao longo do ano.

O projeto também foi premiado no GRI Awards 2024, como o “Melhor Projeto de Shopping Center”. A expansão inclui, ainda, a integração com o Parque Barigüi, por meio do Parque Viva Barigüi, um espaço de lazer que conta com equipamentos recreativos, ciclovias, playground, quadras esportivas e áreas de convivência.