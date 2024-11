Caminhonete capota e deixa quatro feridos em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na tarde do domingo (17) deixou quatro pessoas feridas na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h00 e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta DAF. Conforme os dados colhidos no local, o motorista da caminhonete seguia pela PR958 (Contorno Sul) quando ao cruzar a rodovia acabou sendo atingido pela carreta que transitava pela PR092 sentido Siqueira Campos.

Com a violência do impacto, a caminhonete capotou na rodovia. Quatro pessoas que estavam no utilitário tiveram ferimentos sendo socorridas e encaminhadas ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro não se feriu.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.